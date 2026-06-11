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Furti in scuole e negozi a Santarcangelo: denunciati due giovanissimi

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno individuato i due soggetti ritenuti responsabili di episodi nel novembre 2025. Entrambi erano minorenni al momento dei fatti

11 giu 2026
Furti in scuole e negozi a Santarcangelo: denunciati due giovanissimi

Due giovanissimi sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, a conclusione di un’articolata attività investigativa nata a seguito di una serie di furti a Santarcangelo di Romagna nel mese di novembre 2025. I due sono gravemente indiziati, a vario titolo, per i reati di furto aggravato, tentato furto e ricettazione.

Secondo quando ricostruito dalle indagini, nella notte i presunti autori si sono introdotti, con il volto parzialmente travisato, in più esercizi pubblici e locali, fra cui un istituto scolastico cittadino, esercizi commerciali, attività di ristorazione e un circolo sportivo.

Le effrazioni e le intrusioni notturne avevano provocato ingenti danni materiali e suscitato un forte allarme sociale sia nell’ambiente scolastico, sia tra gli esercenti e le famiglie della comunità locale. "Le indagini condotte dai militari dell’Arma - spiegano i Carabinieri in una nota - hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto minorenne, individuato quale presunto autore materiale degli episodi predatori, nonché di deferire un secondo giovane, anch’egli minorenne all’epoca dei fatti, per l’ipotesi di reato di ricettazione".

Sono in corso accertamenti volti all’individuazione di ulteriori presunti complici. Determinante per l'indagine è stato il recupero di un telefono cellulare - sottratto all’interno dell’istituto d’istruzione e successivamente restituito alla dirigenza scolastica dai Carabinieri - che ha fornito un riscontro decisivo per l’individuazione degli indagati.

"Ringrazio le forze dell’ordine, in questo caso i carabinieri, per aver dato un volto e un nome agli autori di episodi criminosi - dichiara il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti - che avevano creato non poca apprensione nella comunità. Ci sono voluti mesi, un lavoro costante, passione e abnegazione, ma è proprio questo che deve confortare e dare fiducia: molto spesso chi delinque pensando di nascondersi sotto un cappuccio o un travisamento, viene scoperto grazie a un attento lavoro di squadra. Invito quindi tutti i cittadini a denunciare eventuali situazioni di cui si trovano vittime, senza far prevalere lo sconforto e la sfiducia: c’è un sistema pubblico e di rete che funziona e sa dare risposte".




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