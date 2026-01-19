CRONACA Furti notturni a Rimini, doppio arresto in flagranza dei Carabinieri Colpi in due locali sul lungomare: fermati un 37enne albanese e un 55enne italiano già sottoposto a divieto di dimora

Doppio arresto nella notte a Rimini per furto aggravato. I Carabinieri di Rimini e della Stazione di Rimini Porto hanno fermato due uomini, entrambi pregiudicati, colti in flagranza mentre tentavano di rubare all’interno di esercizi commerciali.

Nel corso dei controlli notturni sul territorio, una pattuglia ha notato la serranda forzata di un’attività commerciale in viale Regina Elena. L’intervento immediato dei militari ha permesso di sorprendere all’interno del locale un cittadino albanese di 37 anni, intento ad asportare il fondo cassa e alcuni tablet utilizzati dal personale per le ordinazioni ai tavoli. L’uomo è stato bloccato prima che potesse fuggire e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, impegnati nello stesso servizio di perlustrazione, hanno arrestato un secondo soggetto all’interno di un ristorante sul lungomare Di Vittorio. Si tratta di un italiano di 55 anni, originario di Napoli e già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Rimini, che si era introdotto nel locale dopo aver forzato la porta d’ingresso. Alla vista dei militari stava cercando di sottrarre merce di varia natura. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, poi sequestrati.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

