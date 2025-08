Furti sotto l’ombrellone, a Rimini tre denunce al giorno

Sono una presenza silenziosa ma costante dell’estate balneare: i furti in spiaggia, spesso consumati con rapidità e discrezione, tornano anche quest’anno a preoccupare residenti e forze dell’ordine. A segnalarlo è Il Resto del Carlino, che riporta dati e dichiarazioni raccolti a Rimini, dove tra il 1° giugno e il 31 luglio sono state registrate quasi 200 denunce: circa 85 raccolte dai carabinieri e altrettante dalla Questura.

Il fenomeno non è nuovo, ma resta una piaga ricorrente. In media si parla di tre denunce al giorno, un dato che secondo il questore Olimpia Abbate rientra nella norma delle stagioni precedenti, ma che comunque richiede “massima attenzione da parte delle forze dell’ordine”.

L’identikit del furto balneare parla chiaro: gli oggetti più rubati sono cellulari, spesso lasciati incustoditi sotto l’ombrellone o sui tavolini da spiaggia. Seguono borsoni e biciclette. Le zone più colpite sono quelle a maggiore afflusso turistico, come Marina Centro, e le fasce orarie più critiche risultano il tardo pomeriggio e la sera.

“Serve più attenzione da parte dei turisti – sottolinea Abbate – soprattutto nel non lasciare oggetti di valore in vista, e nel fare uso delle cassette di sicurezza quando disponibili”.

Molti dei furti notturni vengono scoperti solo il mattino seguente, quando i bagnini ritrovano sacche e portafogli svuotati nascosti sotto lettini o tra i mosconi. I cosiddetti “topi da spiaggia” approfittano della scarsa vigilanza notturna per colpire, muovendosi nell’ombra e lasciando poche tracce.

In gran parte le vittime sono turisti stranieri, ma non mancano i casi che coinvolgono italiani o residenti in villeggiatura. La raccomandazione delle autorità è sempre la stessa: prevenzione e buon senso, perché un attimo di distrazione può trasformarsi in una brutta sorpresa.