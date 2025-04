CRONACA Furto al supermercato: la Polizia di Forlì arresta quattro stranieri in flagranza Operazione della Squadra Mobile: bloccati dopo un colpo da 1500 euro. Uno di loro era stato espulso di recente

Una operazione della Questura di Forlì si è conclusa con l’arresto in flagranza di quattro cittadini stranieri, sorpresi subito dopo aver commesso un furto ai danni di un supermercato cittadino. L’azione è scaturita dai controlli intensificati nelle aree a rischio in occasione delle festività.

Durante un servizio di monitoraggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre persone. Dopo un attento pedinamento, gli investigatori hanno osservato due uomini scendere dal veicolo, mentre il conducente si fermava nei pressi di un centro commerciale. I due sono entrati e usciti più volte dal supermercato, controllando con insistenza i dintorni, per poi avvicinarsi all’auto, aprire il bagagliaio e rientrare nel negozio.

Insospettiti dai movimenti, i poliziotti sono intervenuti, bloccando l’auto e i suoi occupanti. All’interno sono stati trovati arnesi da scasso, borse schermate e refurtiva per un valore complessivo di circa 1.500 euro. I tre uomini, di nazionalità georgiana, sono risultati irregolari in Italia, disoccupati e con precedenti penali. Uno di loro, il più giovane, era stato recentemente espulso con accompagnamento alla frontiera e sottoposto a sorveglianza speciale.

Tutti e quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, mentre per il soggetto espulso è scattato anche l’arresto per violazione del divieto di reingresso. Gli arresti sono stati convalidati: il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia. La merce è stata restituita al supermercato.

