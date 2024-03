CRONACA Furto con spaccata a Riccione: rubati capi e accessori griffati "Bisogna cominciare a fare qualcosa" scrive il consigliere Stefano Paolini di Fratelli d'Italia Riccione. L'amministrazione comunale: "Blinderemo tutta l'area pedonale di Viale Ceccarini"

Furto con spaccata a Riccione: rubati capi e accessori griffati.

Un nuovo furto con spaccata è avvenuto a Riccione fra domenica e lunedì, ai danni della Boutique Antonia di Viale Dante. I ladri, almeno 3 secondo quanto riporta Riminitoday, hanno usato una Renault Scenic come ariete per sfondare la vetrina. Entrati nel negozio hanno rubato capi e accessori griffati, stipandoli in tre sacchi, per poi scappare a forte velocità.

Nella struttura è scattato l'allarme della centrale di vigilanza, che ha portato ad intervenire sul posto una guardia, che a sua volta ha chiamato i Carabinieri. I ladri sono però riusciti a fuggire e hanno abbandonato l'auto non lontano dal luogo del furto, per poi cambiare veicolo. Uno dei sacchi, perso dalla banda, è stato poi ritrovato in Via Gramsci. I Carabinieri stanno indagando, vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso.



“Non è possibile continuare ad assistere inermi a questo stillicidio – ha commentato il consigliere Stefano Paolini di Fratelli d'Italia– bisogna cominciare a fare qualcosa, in primis utilizzare il Corpo della Polizia Locale per pattugliare nelle ore notturne il centro perché qui ogni due giorni succede qualcosa di brutto."

L'assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e i rappresentanti della Polizia locale hanno fatto visita al commerciante durante la mattinata, portando la solidarietà dell’amministrazione comunale di Riccione, che annuncia l'intenzione di blindare tutta l’area pedonale di viale Ceccarini e tutti i viali limitrofi. Con le forze dell’ordine e quelle di emergenza verrà realizzato un piano operativo per bloccare gli accessi all’isola pedonale del centro, consentendo l’ingresso esclusivamente ai veicoli di emergenza e soccorso, oltre che ai pochi residenti. “Purtroppo quello delle spaccate è un fenomeno che colpisce tutti i territori, un’emergenza a livello nazionale - dichiara Daniela Angelini Sindaca di Riccione -. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di professionisti che agiscono a volto coperto e a bordo di mezzi rubati contro cui il solo impiego delle videocamere non risulta un efficace deterrente. Ciò che possiamo fare è impedire che i banditi riescano ad arrivare ai negozi con i mezzi che impiegano per abbattere le vetrine, attraverso l’impiego di fittoni statici e pneumatici”.



