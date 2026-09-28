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Furto di account sulla pagina Fb del Comune di Rimini, segnalato alla Polizia

Il Comune invita cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina "Comune di Rimini"

28 set 2026
Il video postato dagli hacker sulla pagine del Comune di Rimini
Il video postato dagli hacker sulla pagine del Comune di Rimini

La pagina Facebook istituzionale del Comune di Rimini è stata oggetto oggi di un furto di account. Lo rende noto la stessa Amministrazione della città romagnola, spiegando di aver presentato segnalazione alla Polizia postale non appena rilevata l'anomalia e di aver avviato le procedure per il recupero del profilo. Il Comune invita cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina "Comune di Rimini" nel frattempo, a non aprire eventuali link ricevuti tramite la pagina e a non fornire dati personali, credenziali o altre informazioni. Chi dovesse visualizzare post o ricevere messaggi sospetti può segnalarli con gli strumenti di Facebook. Per verificare informazioni e aggiornamenti, l'Amministrazione invita a consultare il sito istituzionale del Comune o gli altri profili social dell'Ente - Instagram, X, Threads e LinkedIn - dove saranno pubblicati gli sviluppi della vicenda. Il ripristino della pagina sarà comunicato attraverso i canali istituzionali.




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