CYBERSECURITY Furto di account sulla pagina Fb del Comune di Rimini, segnalato alla Polizia Il Comune invita cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina "Comune di Rimini"

Furto di account sulla pagina Fb del Comune di Rimini, segnalato alla Polizia.

La pagina Facebook istituzionale del Comune di Rimini è stata oggetto oggi di un furto di account. Lo rende noto la stessa Amministrazione della città romagnola, spiegando di aver presentato segnalazione alla Polizia postale non appena rilevata l'anomalia e di aver avviato le procedure per il recupero del profilo. Il Comune invita cittadine e cittadini a non rispondere a messaggi, commenti, richieste o inviti provenienti dalla pagina "Comune di Rimini" nel frattempo, a non aprire eventuali link ricevuti tramite la pagina e a non fornire dati personali, credenziali o altre informazioni. Chi dovesse visualizzare post o ricevere messaggi sospetti può segnalarli con gli strumenti di Facebook. Per verificare informazioni e aggiornamenti, l'Amministrazione invita a consultare il sito istituzionale del Comune o gli altri profili social dell'Ente - Instagram, X, Threads e LinkedIn - dove saranno pubblicati gli sviluppi della vicenda. Il ripristino della pagina sarà comunicato attraverso i canali istituzionali.

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