Furto di ricambi Ducati, scoperto deposito da 200mila euro a Bologna

Un deposito clandestino di ricambi Ducati per un valore di circa 200mila euro è stato scoperto dai Carabinieri a Bologna. A finire denunciato per furto aggravato e ricettazione è un uomo di 37 anni, di origine romena e residente in città, che avrebbe sottratto nel tempo pezzi di altissimo valore dallo stabilimento Ducati di Borgo Panigale.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Bologna Borgo Panigale, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. Il furto era stato denunciato dall’azienda nel novembre scorso, dopo la sparizione di numerosi componenti dal magazzino interno. Da lì sono partite le indagini, con l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la ricostruzione degli accessi allo stabilimento.

Secondo quanto emerso, il 37enne lavorava per una ditta esterna incaricata della manutenzione degli impianti elettrici e conosceva bene ambienti e procedure. Approfittando di momenti favorevoli e senza destare sospetti, si sarebbe introdotto nel magazzino portando via ricambi di ultima generazione: pinze freno, dischi, sospensioni, ammortizzatori, oltre a gadget, tute, guanti e orologi marchiati Ducati. Materiale destinato ai campionati di MotoGP e Superbike, che sul mercato parallelo avrebbe potuto fruttare cifre ancora più elevate.

La svolta è arrivata con una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i Carabinieri hanno rinvenuto l’intero bottino. Il materiale è stato sequestrato e sarà restituito alla casa motociclistica. Le indagini proseguono ora per chiarire se l’uomo abbia agito da solo o con eventuali complici e se parte dei ricambi fosse già stata immessa nel circuito della rivendita illegale.







