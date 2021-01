Furto e aggressione alla Coin di Rimini, la direttrice. “C'era gente e nessuno è intervenuto”

“Era pomeriggio, c’era gente, ma nessuno è intervenuto”, racconta al Corriere Romagna la direttrice della Coin di Rimini dopo essere stata aggredita da una 51enne brasiliana che aveva nascosto nel borsone diversi oggetti di bigiotteria e stava uscendo dalla porta. I fatti. Nel pomeriggio di giovedì alla Polizia è giunta la telefonata della responsabile del negozio: stava seguendo una donna che si era resa responsabile di un furto. Poco prima aveva provato a bloccarle la strada chiedendole di mostrare il contenuto del borsone, ricevendo in cambio spinte e il lancio di oggetti. All'arrivo degli agenti, la 51enne era ancora intenta a inveire e a colpire la direttrice con la quale era nata una vera e propria colluttazione in strada. Neanche l'intervento della Polizia è servito subito a tranquillizzarla. La donna è stata poi arrestata con l’accusa di rapina dopo nella shopping sono stati trovati monili, braccialetti e orecchini.





“Non ho avuto paura, sono passata subito all’azione, come faccio sempre - ha spiegato al quotidiano -. Bisogna intervenire, perché altrimenti questi fatti si ripetono sempre più spesso”. Racconta poi che le sono stati scagliati diversi oggetti nel tentativo, vano, di spaventarla: “Ha provato anche a buttarmi a terra ma non ce l’ha fatta, perché io mi so difendere bene”. Nonostante l'aggressione fisica, gli insulti e le minacce di morte, la direttrice non ha mai mollato la presa. Ma quel che ha impressionato più la negoziante è stata l'indifferenza delle persone che hanno assistito alla scena. “Era pomeriggio, c’era gente, ma nessuno è intervenuto, nemmeno prima che arrivasse la polizia. Un ragazzo addirittura filmava con il cellulare, poi un poliziotto lo ha fatto smettere, dicendogli che se avesse voluto intervenire, lo avrebbe potuto fare in altro modo”, conclude l'impavida direttrice della Coin.