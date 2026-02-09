CORIANO Furto in negozio a Coriano, arrestato 24enne senza fissa dimora Dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento nascosti all’interno di uno zaino ha tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio facendo scattare l'allarme

I carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino brasiliano di 24 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato ai danni di un’attività commerciale. Il giovane, dopo essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento nascosti all’interno di uno zaino, ha tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio di un noto esercizio commerciale di Cerasolo. L’attivazione del sistema di allarme ha fatto intervenire la vigilanza interna, che ha richiesto il supporto dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso della refurtiva, del valore di circa 130 euro, e di un paio di tronchesi, presumibilmente utilizzate per manomettere i sistemi di sicurezza. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Riccione in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.

