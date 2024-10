Furto in villa a Misano: sospettata la donna delle pulizie

La donna delle pulizie è sospettata di essere la responsabile di un furto milionario avvenuto lo scorso agosto nella villa di un imprenditore a Misano Adriatico, con un bottino che supererebbe i 2 milioni di euro. La 57enne napoletana è stata denunciata non solo per furto, ma anche per ricettazione. Dopo che l’imprenditore ha segnalato il furto ai Carabinieri, fornendo un elenco dettagliato di gioielli e denaro sottratti, le indagini si sono concentrate sulle persone vicine alla vittima, poiché i ladri sembravano avere informazioni precise sulle abitudini e sul luogo dove erano custoditi i beni.

Le indagini hanno portato a sospettare della colf, una donna di Napoli, nella cui abitazione i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione. Durante il controllo, sono stati trovati non solo alcuni dei beni rubati, ma anche altri gioielli di origine incerta e una grande somma di denaro che la donna non ha saputo giustificare. La donna è stata quindi denunciata a piede libero per furto e ricettazione, mentre le indagini proseguono per verificare la provenienza degli altri oggetti e trovare il resto del bottino rubato nella villa.