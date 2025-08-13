DARK WEB Furto massiccio di dati: in vendita online decine di migliaia di documenti d’identità rubati da hotel italiani Sottratti dai database di strutture ricettive e messi in commercio con prezzi dagli 800 ai 10mila euro. Lo riferisce l'Agenzia per l'Italia Digitale

Migliaia di documenti di identità hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web: il reato compiuto dal gruppo di cyber criminali Mydocs è stato riportato ieri alla stampa dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). L'attività illecita ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identità e altri documenti di riconoscimento, utilizzati dai clienti al check-in in varie strutture alberghiere.

I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma durante l'ultimo fine settimana il gruppo di hacker ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70mila documenti sotratti a quattro differenti strutture ricettive.



AGID non ha diffuso i nomi degli hotel italiani che sono stati colpiti, ma secondo quanto riferito da diversi giornali si tratterebbero dell’Hotel Ca’ dei Conti di Venezia, del Casa Dorita di Milano Marittima, del Regina Isabella di Ischia e dell’Hotel Continentale di Trieste. Sarebbe stato colpito anche il Portals Hills di Maiorca, in Spagna.



