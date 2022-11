POLITICA G20: arrivato il premier Meloni, domani incontra Biden. In Italia rimane centrale la questione migranti

Il summit di Bali è il primo grande evento internazionale per il presidente del Consiglio Meloni. Bilaterale più atteso quello con il presidente Usa Biden, a cui dovrebbe confermare la posizione ferma dell'Italia nell'asse euro-atlantico e ribadire l'appoggio all'Ucraina. Successivamente in programma un faccia a faccia con il presidente cinese Xi e l'indiano Modi, ma il premier dovrebbe incontrare anche il turco Erdogan e il canadese Trudeau. Tra i temi del G20 le questioni di politica internazionale, la sicurezza energetica, la lotta alla pandemia e alla fame nei Paesi in via di sviluppo. Mentre a Roma resta in primo piano la questione migranti, dopo le recenti tensioni con Parigi.

In un colloquio telefonico il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente francese Macron affermano l'importanza della relazione tra i due Stati e la necessità di collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'Ue. Intanto però la Francia conferma che non accoglierà tremila profughi sbarcati in Italia come previsto ed è gelo anche con la Spagna, che non firmerà la dichiarazione dei Paesi del Mediterraneo sulle cosiddette “Ong fuorilegge”.

Nell'obbligo di salvare le vite in mare “non c'è differenza tra le navi umanitarie e le altre – afferma Anitta Hipper, portavoce della Commissione Ue – : è un obbligo chiaro e inequivocabile. Siamo al lavoro – conclude – su un piano d'azione per le migrazioni e al riguardo sarà convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'Interno”. Soddisfatto il presidente del Senato La Russa: "L'Italia – commenta – in tutte le sue istituzioni, ha tenuto la barra dritta”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: