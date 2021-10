G20: Draghi, “il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi” Al via, a Roma, il G20. Ad avviso di alcuni analisti l'appuntamento più importante della politica estera italiana. Leader mondiali a confronto su pandemia, ambiente e ripresa

Si tratta della prima riunione in presenza dei leader mondiali, da oltre due anni a questa parte; da qui le capillari misure di sicurezza, specie nella zona dell'EUR, dove si svolge il summit. È una Roma blindata quella che accoglie il G20; immediatamente sgombrata una protesta di Climate Camp, nei pressi della zona rossa. Ma il dispositivo organizzato dal Ministero agli Interni sarà realmente messo alla prova solo nelle prossime ore; specie in occasione del corteo dei movimenti dalla Piramide alla Bocca della Verità. In mattinata, intanto, Mario Draghi ha accolto i Capi di Stato e i leader degli organismi internazionali. Prima sessione di lavori dedicata ad “economia globale e salute globale”. L'altro tema che caratterizzerà il vertice è quello della lotta ai cambiamenti climatici; anche in vista dell'ormai imminente COP26 di Glasgow. “Il multilateralismo – ha dichiarato il Premier italiano in apertura - è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. Dobbiamo superare le nostre differenze e ritrovare lo spirito di questo consesso”. Da segnalare come dopo i precedenti vertici, tenutisi da remoto, in questa occasione siano di nuovo possibili gli incontri bilaterali – faccia a faccia -, a margine dei lavori; come quello odierno fra lo stesso Draghi e Boris Johnson. Ed è questo – al netto delle riunioni plenarie e dei possibili accordi generali - uno dei punti di forza di questo G20, alla “Nuvola” di Fuksas; anche se pesano le defezioni di Putin e Xi Jinping.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: