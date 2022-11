G20, Meloni: "Un successo". Migranti: informativa dell'Interno alle Camere

“Al G20 c'erano gli ingredienti perché si traducesse in un fallimento, mentre è stato un successo”. Così il premier, Giorgia Meloni incontra la stampa a Bali. Focalizza la questione più complessa, la gestione del conflitto, sulla quale è invece uscito un accordo sul testo finale nel passaggio di condanna dell'aggressione russa all'Ucraina: "Mi pare che il G20 segni un riavvicinamento tra l'Occidente e il resto del mondo”. Successo sul negoziato sul grano, che ha raccolto il sostegno di tutti i leader, Russia compresa; come sul gas, con Biden pronto ad aumentare le forniture. Successo, ancora, per la Meloni, nel riconoscimento del ruolo dell'Italia, al G20 da protagonista e non solo per la presenza dell'unica donna premier: “credo anzi che un elemento dirimente sia l'idea di un governo solido, stabile che dà una proiezione di lungo periodo e che rende più facile immaginare l'Italia come fondamentale per le relazioni".

Anche a Bali il tema della gestione dei flussi dei migranti: la Meloni parla con il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, concordi nell'affrontare la questione nella sede propria – vale a dire quella comunitaria. E proprio dall'UE l'apertura, con la Commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, che si dice pronta "ad aiutare l'Italia", lanciando l'appuntamento con il Ministro Piantedosi al prossimo G7 dell'Interno. Proprio Matteo Piantedosi nell'informativa alle Camere: “ I flussi migratori vanno governati e non subìti” - ha detto, con la proposta di percorsi di ingresso per i Paesi che collaborano alla prevenzione delle partenze illegali ed ai rimpatri. Guarda alle navi Ong in mare quale “fattore di attrazione per i migranti, per le organizzazioni criminali”; “legittimo – dice - ritenerle non inoffensive”. Parla SOS Mediterranee sull'approdo della Ocean Viking: "Costretti a chiedere aiuto alla Francia, dopo il rifiuto dell'Italia di ottemperare ai suoi doveri". E parla la Conferenza Episcopale: “La chiusura verso i migranti è inefficace e non dignitosa. L'ideologia ha prevalso sulla ragionevolezza – dice il Presidente della Commissione per le Migrazioni Monsignor Perego – Non affoghiamo la solidarietà europea”.