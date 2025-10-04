G20 Spiagge, Angelini: “Serve un patto per il commercio di identità e prossimità”

Nel video, le interviste a Roberta Nesto, Coordinatrice G20Spiagge e Sindaca di Cavallino Treporti; Roberta Frisoni, Assessore al Turismo – Regione Emilia-Romagna; a Daniela Angelini, Sindaca di Riccione

Due giorni di confronto: laboratorio operativo al Palazzo del Turismo per elaborare proposte e richieste puntuali da sottoporre alle istituzioni regionali e nazionali; poi la tavola rotonda con un focus sulle trasformazioni urbane tra amministratori, esperti, imprenditori e stakeholder per individuare una rotta comune in risposta alle nuove sfide che investono le città costiere italiane, in un momento di difficoltà per il comparto commerciale.

“A Riccione abbiamo un punto di incontro, confronto – dice Roberta Nesto, Coordinatrice G20Spiagge e Sindaca di Cavallino Treporti - per capire quali potrebbero essere strategie da attivare, le norme da chiedere e anche dei miglioramenti per tutto questo settore. Ce lo stiamo chiedendo come sindaci del balneare italiano con la consapevolezza che è un fenomeno nazionale se non internazionale e della difficoltà del tema, ma è doveroso interrogarci e cercare di avere una rete commerciale adeguata ai tempi”.

L'Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni guarda al commercio come elemento strategico in chiave turistica, ancora di più nelle località balneari. Invoca sinergia tra istituzioni, enti e privati per trovare innovazione, “nella riqualificazione dei centri e nel tenere in vita le nostre vetrine – dice – all'insegna dell'autenticità” “Io credo che come Regione Emilia-Romagna – rileva la Frisoni - ci sia in campo un'azione molto importante che è quella degli hub del commercio. C'è una legge specifica che la Regione ha varato nella precedente legislatura e che prevede adesso quasi 13 milioni di euro di investimenti a disposizione dei Comuni che si sono qualificati come hub urbani. E' stato fatto un riconoscimento proprio nei mesi scorsi e questo è l'inizio di una strategia più complessiva, che come Regione vogliamo portare avanti e che insieme alla legge stessa del commercio possa, trasversalmente, con tante altre attività che magari riguardano l'innovazione, riguardano la formazione, possono riguardare anche i sistemi di mobilità o la riqualificazione dei water-front, fare in modo che tutto questo si tenga insieme e consente ai nostri territori, alle nostre imprese di essere sempre più capaci di cogliere le sfide del futuro".

Nell'appello ad un patto per il commercio di identità e prossimità, a chiusura lavori, l'annuncio da parte della Sindaca di Riccione Daniela Angelini della nascita della Commissione G20S su abitare e commercio: definirà i prossimi step istituzionali per affrontare i nodi strutturali che attraversano le località balneari italiane. Accanto all'adeguamento normativo, per il settore, identifica cinque priorità sulle quali agire con urgenza: “Il tema delle vetrine vuote durante il periodo fuori stagione balneare – commenta la Angelini - il problema del mix merceologico, dell'offerta delle nostre destinazioni, il tema della SUAP e quindi le normative che regolamentano le autorizzazioni amministrative, il tema degli incentivi che possono essere messi in campo per queste attività, il tema dei mercati urbani”.

Nel video, le interviste a Roberta Nesto, Coordinatrice G20Spiagge e Sindaca di Cavallino Treporti; Roberta Frisoni, Assessore al Turismo – Regione Emilia-Romagna; a Daniela Angelini, Sindaca di Riccione









