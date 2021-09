G20 Spiagge: sindaca Riccione, tema sicurezza è molto sentito

"Da parte di Riccione c'è sempre stato un grande contributo sul tema della sicurezza nell'ambito del G20, perché è molto sentito soprattutto in termini di scelta vacanza. Credo che mai come in questo ultimo anno sia il tema dei temi: l'impegno da parte dei sindaci in supporto e in aiuto delle forze dell'ordine è un ragionamento e una soluzione che vogliamo affrontare". Lo fa affermato Renata Tosi, sindaca di Riccione (Rimini) al G20 delle spiagge di Jesolo (Venezia). "Un grande lavoro di squadra in cui ciascuno di noi porta nell'ambito del network la propria esperienza - ha precisato -, le proprie buone pratiche e le proprie criticità al fine di trovare insieme delle soluzioni. I nostri sforzi, già grandi singolarmente, se sommati non possono che guardare alle opportunità".