POLITICA ITALIA G7 a presidenza italiana, il primo evento a due anni dall'aggressione russa all'Ucraina In collegamento ci sarà Zelensky. Fine settimana di congresso per Forza Italia, il senatore Lotito: "Siamo il partito del fare, come ci ha insegnato Berlusconi"

Partirà il 24 febbraio il G7 a presidenza italiana, proprio in occasione del secondo anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina. La prima videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo presieduta dall'Italia prevede anche un collegamento proprio col presidente ucraino Zelensky. Al termine sarà adottata una dichiarazione congiunta. Sempre nel fine settimana il congresso di Forza Italia, il primo dell'era post Berlusconi, che comunque sarà in qualche modo presente, visto che il suo ultimo discorso, tenuto in Senato, aprirà i lavori. E' Antonio Tajani che si appresta a ricevere l'investitura ufficiale a leader del partito. La classe dirigente è con lui. Intanto continua l'iter parlamentare del decreto Milleproroghe, che dalla Camera passa al Senato non senza proteste per quella che viene definita una forzatura dall'opposizione, non è ancora stato incardinato in Commissione, dice, che risulta già iscritto nel calendario d'aula. La maggioranza difende il provvedimento nei contenuti. Aperto a Roma il processo contro quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni. Prima udienza fissata il 18 marzo, tra i testi figurano anche i nomi di al Sisi, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

Nel video le interviste a Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia; Claudio Lotito, senatore Forza Italia; Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia

