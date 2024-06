G7 G7, è il giorno di papa Francesco: la prima volta per un pontefice Ucraina al centro del primo giorno di vertice. Scontro Meloni - Macron su Europa ed aborto

G7, è il giorno di papa Francesco: la prima volta per un pontefice.

Papa Francesco è il protagonista annunciato della seconda giornata del G7 in Puglia, prima volta per un pontefice al summit. La prima giornata è stata caratterizzata da uno duro scontro Meloni-Macron. Dall'aborto agli equilibri in Europa è il presidente francese a partire all'attacco: 'Dispiace che manchi la parola aborto nella dichiarazione finale del G7'. Quanto alle Europee, 'Meloni più forte? Gli equilibri non sono molto cambiati', dice l'inquilino dell'Eliseo. La presidente del Consiglio ribatte: 'Non c'è ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d'accordo. Credo sia profondamente sbagliato fare campagna elettorale usando il G7'. Duello stemperato prima della cena a Brindisi dal baciamano con cui Macron ha salutato Meloni. Biden affaticato, salta la cena offerta da Mattarella ai Grandi.

L'Ucraina al centro del primo giorno del vertice. Accordo sugli asset russi: 50 miliardi di dollari di aiuti a Kiev. 'Non è una confisca', dice la premier Meloni. Poi Biden e Zelensky firmano un accordo sulla sicurezza. 'Solo con il nostro sostegno l'Ucraina può resistere', dice il presidente americano, che sottolinea: 'Accordo che dimostra a Putin che restiamo uniti'. E il numero uno di Kiev confida che l'intesa apra la strada 'all'integrazione dell'Ucraina nella Nato'.

