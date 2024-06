G7 Italia: intesa sull'utilizzo degli asset russi congelati

Ad aprire i lavori la tradizionale “foto di famiglia” con la firma del logo del vertice di tutti i leader mondiali presenti a Borgo Egnazia, in Puglia, per l'avvio del G7. L'Ucraina al centro degli incontri del pomeriggio a cui ha partecipato anche il presidente Zelensky per firmare accordi per la sicurezza con Stati Uniti e Giappone. Intesa che si estende anche sull'uso dei profitti degli asset russi congelati, che valgono circa 50 miliardi di dollari, che saranno destinati al sostegno di Kiev.

Con Giorgia Meloni, evidenzia il leader Ucraino, abbiamo discusso dei prossimi passi della nostra cooperazione in materia di difesa, compreso il contributo dell'Italia.

Tra i temi caldi di questo G7 anche l'aborto. Secondo fonti italiane nel testo che verrà pubblicato domani non si fa nessun passo indietro rispetto al comunicato finale del G7 di Hiroshima e non si è tolto nulla. C'è un esplicito riferimento, affermano, agli impegni assunti in Giappone, che vengono tutti riconfermati. La decisione di oggi non cambia il fatto che la battaglia per la libertà di scelta delle donne continua, sottolinea il presidente americano Joe Biden.