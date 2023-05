Gabbiano impallinato a Rimini, la denuncia del Cras: “Un killer spara col fucile”

Il Cras Rimini, il centro per il recupero degli animali selvaggi, denuncia un atto di violenza ai danni di un gabbiano. L'uccello è stato recuperato in viale Tripoli dopo essere stato – scrive il Cras sul proprio profilo Facebook - “ferito da un colpo di fucile ad aria compressa che ha attraversato l’ala”. E visto che, prosegue, sono “decine gli animali che ogni anno arrivano praticamente dalla stessa area con ancora il proiettile in corpo o con palesi danni da sparo”, per il Cras è “ormai assodato che in centro a Rimini colpisce un killer della fauna selvatica”. Ora la speranza del centro di recupero che è qualcuno veda l'autore del gesto - “un miserabile”, nella parole del Cras - e che lo denunci. Infine un post scriptum: “al gabbiano ci pensiamo noi!”