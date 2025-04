Gabicce, biker cade in un sentiero impervio: soccorso in eliambulanza

Attimi di apprensione ieri mattina a Gabicce, poco prima di mezzogiorno, per un incidente che ha coinvolto un ciclista. L'uomo, in sella alla sua mountain bike lungo un sentiero boschivo, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in un tratto particolarmente impervio.

Subito allertati, i Vigili del Fuoco del comando di Pesaro sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 e alla Croce Rossa, raggiungendo il ferito nonostante le difficoltà di accesso. Vista la zona impervia e la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha provveduto al trasporto d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Le condizioni del ciclista non sono note, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di stabilizzarlo rapidamente e di garantirgli le prime cure in una struttura attrezzata.