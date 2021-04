Brutto incidente questa mattina a Gambettola in via De Gasperi. Un camion stava compiendo una manovra in retromarcia e non si accorto della presenza di un uomo in bicicletta che è stato così investito. Il ciclista ha battuto violentemente la testa a terra. Sul posto il personale del 118 giunto da Cesena, che, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato al Bufalini. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.