CRONACA Gambettola, incendio in un appartamento: evacuate due persone | VIDEO L'intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio in un condominio di via del Lavoro. Domate le fiamme e messi in sicurezza i locali.

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di lunedìa Gambettola per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un condominio in via del Lavoro. Le squadre del Comando di Forlì-Cesena, giunte rapidamente sul posto, hanno evacuato due persone presenti all'interno dell'edificio. Le fiamme sono state successivamente domate e i locali messi in sicurezza. Non sono state rese note, al momento, le cause del rogo né eventuali conseguenze per gli occupanti.

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