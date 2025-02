Gang di minorenni rapina con coltelli giovani nel parco: due arresti e quattro denunce

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza due minorenni stranieri e denunciato altri quattro giovani per rapina aggravata continuata in concorso. Gli episodi si sono verificati nel parco Maria Callas e nei pressi della stazione Kennedy del Metromare, dove il gruppo ha minacciato e aggredito diverse vittime con coltelli per sottrarre loro denaro e telefoni cellulari.

Le segnalazioni sono arrivate nel tardo pomeriggio, quando un giovane è stato accerchiato e minacciato con un coltello, riuscendo però a fuggire. Poco dopo, altri ragazzi hanno subito lo stesso destino, con uno di loro ferito dall'arma. Gli agenti hanno individuato il gruppo nel sottopasso della linea Metromare, trovandoli in possesso della refurtiva, coltelli e passamontagna.

Le vittime hanno riconosciuto gli aggressori, portando all’arresto di due membri della gang e alla denuncia degli altri quattro. I due arrestati sono stati trasferiti presso il Centro di prima accoglienza di Bologna. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali altri episodi legati alla banda.