Gas: Cingolani, già chiamati esperti per price cap Decisione a maggioranza qualificata. Indicazioni in 15 giorni

Gas: Cingolani, già chiamati esperti per price cap.

L'Europa si muove velocemente per l'introduzione del tetto al prezzo del gas: "già ieri c'è stata la chiamata per un primo gruppo di esperti, tra cui un italiano", ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervistato da Radio 24. Cingolani ha spiegato che è stato dato il mandato "per settembre" a studiare il price cap e che "nell'arco di due settimane" ci saranno le prime indicazioni. "Per la decisione - ha spiegato - non serve l'unanimità, si va a maggioranza qualificata".

