Gas: crolla prezzo ad Amsterdam. Meno 11% a 112 euro

Gas: crolla prezzo ad Amsterdam. Meno 11% a 112 euro.

Crolla il prezzo del gas dopo che il Consiglio europeo sull'energia ha trovato l'accordo per tenere sotto controllo i prezzi intervenendo in particolare sul superamento del Ttf. Proprio il Ttf, che è ancora l'indice di riferimento in Europa, cede ad Amsterdam l'11% a 112 euro al megawatora.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: