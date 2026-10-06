Gasolio in aumento, Eni: "Il price cap resta, ma senza sconti fiscali i prezzi salgono"

Da questa mattina rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio, dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale tra ministero dell'Economia e della Sicurezza energetica che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Il prezzo medio del diesel in modalità “self service”, è così arrivato a 2,244 euro al litro, che sale a 2,267 sulla rete autostradale. Insorgono i consumatori, che parlano di “tradimento del governo, che a differenza di quanto promesso dalla presidente Meloni il 16 settembre scorso non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili”.

Resta sempre il price cap praticato da alcune compagnie, come Eni, Ip, Q8, Tamoil, ma la stessa Eni, ad esempio, ha puntualizzato che senza lo sconto fiscale di 6 centesimi si verificherà comunque un aumento dei prezzi alla pompa. I prezzi infatti, è la spiegazione, erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Il gasolio sale così da 2,19 euro a 2,25 e la benzina da 1,99 a 2,05.