POLITICA ITALIA Gasparri (FI) ai balneari: "Non siete mai riusciti a smontare la critica che guadagnate troppo" Ieri alla Camera la protesta: chiedono certezze sul loro futuro professionale

Il Movimento 5 Stelle esce dalla Giunta Emiliano, in Puglia. Lo strappo col Pd in Regione, da parte di Giuseppe Conte, è completo, anche se lui si giustifica dicendo che l'obiettivo è dare una “fortissima scossa, fare tabula rasa per estirpare la cattiva politica”. Il centrodestra si spacca sulla diffamazione: Forza Italia ha grandi dubbi sull'emendamento di Fratelli d'Italia, in particolare del senatore Berrino, che aumenta fino a 4 anni e mezzo il carcere per i giornalisti. Anche il Partito Democratico protesta, e per la Federazione stampa è una “misura incivile”.

L'emendamento è stato presentato al disegno di legge sulla diffamazione, in commissione Giustizia in Senato: sembrava dovesse eliminare il carcere per i cronisti, invece non solo resta, ma in alcuni casi le pene vengono anche aumentate. E si amplia la platea dei responsabili, prevedendo non più solo “l'autore dell'offesa”, ma anche “l'autore della pubblicazione”, quindi anche l'editore.

E mentre Leoluca Orlando formalizza la rottura col Pd, annunciando la candidatura alle europee con Alleanza Verdi-Sinistra, a Roma si riuniscono i rappresentanti dei balneari, sulla questione delle concessioni e della mappatura delle coste. Alla conferenza ha partecipato anche Maurizio Gasparri.

C'era anche una delegazione romagnola, per lamentare mancanza di certezze sul loro futuro professionale: “Se governo e parlamento – dice Confesercenti balneari Rimini – non emaneranno prima possibile una legge che regolamenti queste benedette concessioni, la nostra risposta non potrà che essere lo sciopero”. E alla minaccia di chiudere le spiagge, il deputato Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, ribatte che “le spiagge sono già chiuse, inaccessibili, privatizzate e cementificate per il 60%. E vorrebbero farlo – conclude – anche per le poche rimaste ancora libere”.

Nel video l'intervento di Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: