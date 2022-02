Gatteo Mare: donna aggredita e stuprata, indagano i Carabinieri

Aggredita e stuprata mentre passeggiava nei pressi della sua abitazione a Gatteo Mare. È quanto denuncia un'imprenditrice residente nella zona di poco meno di 60 anni, secondo quanto riporta il 'Corriere Romagna'. Secondo la ricostruzione, era uscita da sola venerdì sera nella zona della foce del fiume Rubicone nell'area tra un quartiere residenziale e la spiaggia, presso i giardini 'Don Guanella'. A un certo punto della sua camminata è apparso un uomo, che ha tentato un approccio, dopodiché l'avrebbe aggredita prendendola violentemente a pugni.

Dopo averla immobilizzata, l'aggressore avrebbe approfittato di lei, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. La vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i Carabinieri e l'ambulanza che ha provveduto a trasportarla presso il pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena.

La visita avrebbe confermato la violenza sessuale, e per le ferite riportate dalle percosse, la paziente è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri di Cesenatico che controlleranno le immagini di videosorveglianza della zona.