GDF Gatteo, scoperta pericolosa discarica abusiva con lastre in eternit Grazie all'ausilio di elicotteri, la Guardia di Finanza di Rimini ha individuato, e sequestrato, un'area dove sono staccate oltre 80 tonnellate di rifiuti

Scoperta e sequestrata, nei giorni scorsi a Gatteo, nel Cesenate, una pericolosa discarica abusiva con una superficie di circa 1600 metri quadrati e la presenza di oltre 80 tonnellate di rifiuti accatastati, anche pericolosi come l'amianto. Importante operazione della Guardia di Finanza di Rimini, che, con l'ausilio anche degli elicotteri, ha individuato il deposito illegale nell'area di una azienda operante nel settore edile.

Trovate svariate decine di tonnellate di rifiuti industriali, quali materiali ferrosi, plastica, vetroresina nonché numerose lastre ondulate in eternit, tutte in evidente stato di abbandono e danneggiate dall'azione degli agenti atmosferici. Il legale rappresentante dell'azienda controllata è stato denunciato per aver effettuato il deposito incontrollato di rifiuti e per averli gestiti senza possedere l'autorizzazione necessaria. Nel contempo sono state avviate le procedure per il ripristino, a carico del trasgressore, dello stato dei luoghi.

