Gattini gettati nell'immondizia a Cattolica. I Carabinieri li salvano

I Carabinieri di Cattolica, nella tarda serata di ieri, si sono imbattuti in tre piccoli gattini che erano stati gettati in un cassonetto dell'immondizia.

A dare l'allarme alcuni passanti che, nei pressi di Piazzale De Curtis, hanno sentito uno strano guaito provenire dall'interno e hanno avvisato la pattuglia mentre era impegnata nel controllo del territorio. I cuccioli erano stati avvolti in uno straccio e gettati nel fondo del bidone attraverso una piccola feritoia, rendendo quindi difficile il recupero.

Gli uomini dell'Arma si sono procurati una chiave particolare per forzare il cassonetto e salvare così la vita ai micini. I piccoli sono stati affidati alla protezione animali locale e sono in buona salute. In corso le indagini per risalire agli autori dell'atroce gesto attraverso l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza.



