Gatto trafitto da una balestra, il Canile di Riccione lancia l'appello per rintracciare il responsabile.

"Non volevamo crederci che qualcuno potesse essere stato così crudele". Non usa mezzi termini il Canile di Riccione nei confronti della persona che ha sferrato un colpo di freccia a un gatto a Monte Colombo. Il micio è stato trovato trafitto da parte a parte, con un colpo sferrato presumibilmente da una balestra nei pressi di una colonia felina, ed è ricoverato in condizioni molto gravi in clinica veterinaria.

"Facciamo un appello - scrive il canile . a tutti coloro che possano fornire qualsiasi informazione utile a rintracciare l’autore di questo crimine (gli esperti ci dicono che si tratta di una freccia di balestra), di scriverci (info@canilericcione.it) o di contattare direttamente i Carabinieri Forestali che stanno svolgendo le indagini del caso".

Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione “K. Lorenz e l’uomo incontrò il cane”, che gestisce il canile, annuncia azioni legali e assicura che si impegnerà con ogni mezzo per salvare la vita al gatto e trovare l'autore del folle gesto.

