GLOBAL SUMUD FLOTILLA “Gaza chiama, Rimini risponde”: alla CGIL l'incontro con i testimoni della missione umanitaria Appuntamento promosso dalla CGIL Rimini, ANPI, Cooperativa sociale Cento Fiori, AssoPace Palestina e Coordinamento donne Rimini.

Racconti e testimonianze per tenere alta l'attenzione sulla Striscia di Gaza e ottenere giustizia per i crimini di guerra compiuti. È il messaggio e la finalità dell'appuntamento “Gaza chiama, Rimini risponde” promosso dalla CGIL insieme ad ANPI, Cooperativa sociale Cento Fiori, AssoPace Palestina e Coordinamento donne Rimini.

Protagonisti i testimoni riminesi che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla: la giornalista Michela Monte e il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. Insieme a loro anche Yousef Hamdouna, responsabile dei programmi Educaid per il Medio Oriente e Silvestro Ramunno, presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna.

"Mi sono imbarcata - racconta Michela Monte - perché ho risposto alla chiamata di aprire un corridoio umanitario per portare degli aiuti a Gaza, quindi ho partecipato a una missione umanitaria che intendeva aprire un percorso chiuso nell'illegalità e questo ha mosso una solidarietà che non mi aspettavo e che ci ha permesso di salvarci la vita. Quindi sono assolutamente grata di tutto quello che è successo a supporto di questa missione che, nonostante tutte le critiche e tutto lo scetticismo che ha incontrato, ha veramente creato un legame di solidarietà, non solo per i cittadini di Gaza che sono oppressi da un'occupazione disumana da parte di Israele, ma ha aperto gli occhi a molte persone sulla realtà di una situazione in Palestina che deve essere raccontata in maniera diversa".

"Ringraziamo davvero tutti questi spazi di comunicazione - sottolinea Marco Croatti - perché ci danno la possibilità di mantenere attenta l'attenzione su quello che sta succedendo a Gaza e su tutti i diritti che vengono avviati in questo momento. Questa missione mi ha lasciato tanto perché ho visto che in realtà dietro alla missione che abbiamo operato noi sulle barche c'è stata una grande mobilitazione soprattutto delle nuove generazioni che in questo momento penso siano veramente molto più attenti e hanno qualcosa da insegnarci. Quindi mi ha dato tanto per questo perché vedo tante persone che in questo momento sono attenti ai diritti".

Appuntamento che è stata anche l'occasione per inaugurare l'opera dedicata a Gaza che resterà esposta all'esterno della sede della CGIL Rimini di due artisti: Giovanni Aureli e la giovane Emma Baiesi Lanfranchi.

Nel servizio le interviste a Michela Monte (Giornalista), Marco Croatti (Senatore) e Giovanni Aureli (Artista)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: