ANNIVERSARIO Gdf: 250 anni festeggiati a Rimini con il 'finanziere' Donny Le Fiamme Gialle presentano a scolaresche e cittadini la loro attività e regalano brochures per bambini e adulti

La Guardia di Finanza celebra un anniversario importante, 250 anni di attività, e il Comando Provinciale di Rimini, festeggia in Piazza Malatesta, con l'unità cinofila. È Donny la star del giorno, insieme ai colleghi umani. Il pastore grigione, di 10 anni, da 5 in forza alle fiamme gialle riminesi. Raccoglie gli applausi e le carezze dei bimbi dell'Infanzia. Il finanziere a 4 zampe è uno dei pochi specializzati in Italia alla ricerca di valute e droghe pesanti, anche se per lui è un gioco.

Da questa predisposizione, fin da cuccioli, gli istruttori della Guardia di Finanza selezionano il 'cash dog', così si chiama, da addestrare: non deve temere luoghi sconosciuti, spostamenti e rumori improvvisi. "Cresciamo insieme", racconta orgoglioso il conduttore Roberto.

Le Fiamme Gialle presentano a scolaresche e cittadini la loro attività e regalano brochures per bambini e adulti. Per raccontare la storia di un corpo che da due secoli e mezzo, con competenza e dedizione, opera a tutela del tessuto economico e sociale e delle risorse pubbliche del Paese.

