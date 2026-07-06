TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:46 Stay baritoned: il groove-jazz in pieno '700
  1. Home
  2. News
  3. Italia

GdF Bologna, sequestrati 130 litri di droga liquida “Monkey Tail”

Operazione “Black Poison” condotta da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Arrestato un pusher e denunciato un secondo complice. La chiamano "Monkey Tail", droga liquida particolarmente diffusa tra i giovani.

di Annamaria Sirotti
6 lug 2026
GdF Bologna, sequestrati 130 litri di droga liquida “Monkey Tail”

Maxi sequestro di droga liquida all'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna. La Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intercettato oltre 130 litri dello stupefacente sintetico, conosciuto come "Monkey Tail". L'operazione, denominata "Black Poison", è scattata dopo un'attenta attività di analisi dei flussi di passeggeri provenienti dall'Africa. Sotto osservazione due cittadini nigeriani, 30 e 50 anni, che da mesi transitavano regolarmente dallo scalo bolognese. Fermati e perquisiti, nascondevano la droga all'interno di bottiglie di alcol, oltre 40 confezioni. I sospetti sono stati confermati dagli esami eseguiti dal Laboratorio Chimico dell'Agenzia delle Dogane, che hanno identificato la sostanza.

È particolarmente diffusa tra le fasce giovanili che la consumano miscelata all'interno dei cocktail e provoca una immediata e pesante inibizione delle normali funzionalità psico-motorie. L'indagine, coordinata dalla Procura, si è conclusa con l'arresto in flagranza del presunto pusher e con la denuncia a piede libero del corriere. Secondo gli investigatori, lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre 100 mila euro sul mercato illecito.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia