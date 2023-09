RIMINI GdF, controlli sui prezzi dei carburanti: 7 irregolarità su 15 controlli L’attività in corso proseguirà anche nei prossimi mesi in tutta la provincia riminese e sarà finalizzata, in particolare, a verificare il rispetto della normativa vigente.

Nel periodo del “controesodo” estivo, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno messo in atto una attività di controllo sulla trasparenza dei prezzi del carburante. 15 gli interventi messi in capo da agosto, 7 dei quali con esito irregolare.

Sono state contestate 12 violazioni di cui 5 per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione al portale “Osservaprezzi carburanti” e 7 per l’irregolare esposizione dei prezzi commercializzati.

L’attività in corso proseguirà anche nei prossimi mesi in tutta la provincia riminese e sarà finalizzata, in particolare, a verificare il rispetto della normativa vigente. Gli operatori del settore, infatti, attraverso il periodico aggiornamento del portale “Osservaprezzi carburanti”, sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere esposti pubblicamente.

