REPARTO AERONAVALE Gdf: noleggiavano barche irregolarmente, sanzionati 6 soggetti per 70mila euro Individuate attività di noleggio occasionale con imbarcazioni a vela private, effettuate in violazione alla normativa sul diporto nautico e fiscale. Sanzionati 6 soggetti per un ammontare complessivo di oltre 70mila euro.

Gdf: noleggiavano barche irregolarmente, sanzionati 6 soggetti per 70mila euro.

I militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, nell’ambito delle attività di polizia economica – finanziaria e polizia marittima, hanno concluso una serie di accertamenti sui controlli in mare svolti l'estate scorsa, scoprendo una serie di irregolarità che hanno interessato 6 soggetti, per mancata comunicazione preventiva ed esercizio abusivo dell’attività di noleggio. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per 70mila euro.

Tre soggetti sono stati segnalati ai Reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per incoerenza dei redditi dichiarati, anche in relazione al possesso ed ai costi di gestione di imbarcazioni di lusso.

Infatti il Codice della nautica da diporto consente il noleggio di imbarcazioni anche da parte di persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ma ne va data comunicazione alla Capitaneria di Porto e all’Agenzia delle Entrate, che applica un’imposta sostitutiva del 20 per cento, con il limite massimo di 42 giorni di esercizio nell’arco dell’anno.

I controlli proseguono in relazione all'approssimarsi della stagione estiva.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: