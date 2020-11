RIMINI GdF operazione “Smoking Off”: sequestrata a Rimini piantagione di “cannabis”

I militari del Gruppo di Rimini della Guardia di Finanza hanno individuato un seminterrato, attrezzato ed adibito a magazzino per l’essiccazione, in cui due soggetti avevano stoccato il raccolto di una piantagione di canapa per il mercato lecito del “light”. Se in un primo momento sembrava che il materiale stoccato fosse in regola con la normativa che disciplina la canapa industriale, successivi esami di laboratorio hanno permesso di rilevare livelli di THC di gran lunga superiori a quello consentito.

I militari, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ieri hanno quindi posto sotto sequestro l’intera coltivazione, costituita da oltre 19.000 cime con infiorescenze di piante di marijuana e 1.500 rami con infiorescenza di piante di marijuana già raccolte e stoccate per l’essicazione, 27 piante di marijuana, oltre 23 kg. di marijuana già essiccata e 4 gr. di funghi allucinogeni. I due soggetti sono, allo stato, indagati a piede libero dalla Procura della Repubblica di Rimini, per il reato di produzione e coltivazione di canapa indiana e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



