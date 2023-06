Gdf Rimini: Bonus edilizi e Pnrr, ecco i numeri dell'attività sul campo

Impegno a tutto campo contro la criminalità e a tutela dei cittadini, quello della Guarda di Finanza che celebra il 249° Anniversario. Fiamme Gialle riminesi particolarmente impegnate sia sul superbonus edilizio, che sui soldi del PNRR. In 17 mesi le attività investigative sui crediti d’imposta agevolati in materia edilizia ed energetica, fatte insieme all’Agenzia delle Entrate, hanno accertato frodi per oltre 440 milioni di euro. Più di 350 milioni di euro i crediti inesistenti sequestrati. 56 persone sono risultate evasori totali, completamente sconosciuti al fisco: per una evasione di oltre 10 milioni di IVA. Irregolari circa 600 lavoratori, di cui 101 completamente in nero.

Un soggetto è stato arrestato per reati tributari, mentre 106 quelli denunciati. Per un valore di oltre 4 milioni di euro mentre le proposte di sequestro ammontano a oltre 26 milioni. Nelle varie aree di intervento da segnalare anche i 6 controlli contro il gioco illegale. Le frodi scoperte per effetto dei soldi del PNRR ai danni del bilancio nazionale, comunitario e locale sono state pari a oltre 8,5 milioni di euro, con 75 persone denunciate. Oltre 100 controlli sul “reddito di cittadinanza” svolti in collaborazione con l’INPS. Hanno portato alla denuncia di 22 persone e alla scoperta di illeciti per oltre 450 mila euro – di cui oltre 170 mila euro indebitamente percepiti e oltre 280 mila fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi Un impegno importante è stato dedicato dalle fiamme gialle riminesi al controllo degli appalti.

Per effetto anche dei soldi del PNRR, la Guardia di Finanza ha stipulato 6 protocolli d’intesa con gli Enti locali. Sono state denunciate 36 persone per reati di corruzione e peculato, mentre in materia di riciclaggio e auto riciclaggio sono denunciate all’Autorità Giudiziaria 29 persone di cui 9 arrestate. Il valore del riciclaggio e dell’auto-riciclaggio si aggira sui 100 milioni di euro. Sul fronte confine sono stati eseguiti 280 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere, che hanno portato alla scoperta di 572 mila euro.

Nei reati fallimentari sono state accertate distrazioni patrimoniali per oltre 12 milioni di euro, di cui 10 sequestrati e contemporanea denuncia di 32 persone, In contrasto alla criminalità organizzata sono stati analizzati 198 soggetti: ammonta a oltre 26 milioni di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie scoperti che hanno portato a oltre 14 milioni di euro confiscati Sono stati 44 gli interventi a contrasto dei fenomeni di contraffazione di marchi registrati, e il successivo sequestro di oltre 85 mila articoli contraffatti che hanno coinvolto 20 soggetti Da segnalare anche il grande impegno degli uomini diretti dal Colonnello Alessandro Coscarelli anche in occasione dell'emergenza maltempo impiegando ad oggi, in attività anti-sciacallaggio, 137 pattuglie con 274 militari.