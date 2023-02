GdF Rimini: il Covid non fermava le scommesse abusive, 41 denunciati

Sono 41 i denunciati dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rimini per scommesse abusive: in particolare, 21 in concorso al titolare di una tabaccheria e ricevitoria per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse e 19, i reali scommettitori, per avervi partecipato.

Gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria si sono avvalsi di accertamenti bancari e perquisizioni locali. È così stata scoperta la documentazione ufficiosa del tabaccaio che ha confermato un articolato sistema. Il tabaccaio utilizzava i conti di gioco online di diversi soggetti compiacenti - principalmente collaboratori familiari, dipendenti e alcuni clienti dell’attività - per effettuare numerose scommesse sportive proponendo, successivamente, l’acquisto di quote ad altri giocatori che rimanevano così anonimi. In caso di vincita, la somma veniva accreditata sul conto corrente di un soggetto compiacente il quale, attraverso diverse modalità, la trasferiva sui conti correnti aziendali della tabaccheria/ricevitoria per la successiva ripartizione ai reali vincitori.

Il sistema, ricostruisce la Guardia di Finanza, è proseguito anche durante il lockdown da Covid, come dimostrano le chat con le quali venivano pubblicizzate le quote e comunicate le adesioni.

