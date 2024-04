GdF Rimini: in congedo il sovrintendente Franco Muccini

Dopo quasi quattro decenni di servizio, arriva il congedo per il Brigadiere Capo Q.S. Franco Muccini, in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, che lasciando il servizio per raggiunti limiti di età, ha ricevuto il saluto di commiato del Comandante Provinciale - Colonnello Alessandro Coscarelli - e dei suoi colleghi con cui ha condiviso gli ultimi periodi di attività. Il sovrintendente, originario di Pesaro, dopo aver frequentato la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, ha prestato 37 anni di servizio tra il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna. Durante gli anni di servizio a Rimini gli è stato conferito l’encomio per l’operazione di servizio EDEN BRAND nel settore del contrasto alla contraffazione e al riciclaggio internazionale.

