INTESTAZIONE FITTIZIA Gdf Rimini, operazione "Dirty cleaning": sequestrata società di sanificazione anti Covid-19

"Sto coronavirus è stato proprio un buon affare". È una delle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza di Rimini e pronunciata dal gestore di un'azienda operante nel settore delle sanificazioni anti Covid-19, indagato insieme ad altre tre persone per intestazione fittizia. Operazione denominata "Dirty cleaning" dalle Fiamme Gialle che questa mattina - come riporta un comunicato - ha portato a perquisizioni nelle province di Pesaro, Rimini, Trento e al sequestro preventivo della società. L'indagato intercettato, in particolare, rilasciava certificazioni e fatture grazie alla ditta intestata fittiziamente a terzi. Messo su un fiorente giro d'affari col Covid definito a più riprese "un buon affare".

