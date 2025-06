Gdf Rimini: scoperti 43 evasori totali

La Guardia di Finanza compie 251 anni e in occasione dell'anniversario il Comando Provinciale di Rimini, insieme al Reparto Operativo Aeronavale (Roan), ha diffuso i dati sull'attività svolta dall'inizio del 2024 a fine maggio 2025. “C'è un impegno costante della Guardia di Finanza – dichiara il Comandante provinciale Gdf Alessandro Coscarelli – ed emerge una evoluzione per quanto riguarda l'illegalità economico finanziaria. Un fenomeno che stiamo osservando e che dobbiamo quantificare è quello delle truffe on line. Soggetti che hanno come target persone di mezza età, cultura medio-alta, che hanno disponibilità economiche e che vogliono diversificare gli investimenti, con percentuali di guadagno molto più alte rispetto ai guadagni tradizionali. La Guardia di Finanza sta attivando numerose forze, per contrastare questo fenomeno”. Emblematico un caso verificatosi a Cattolica: ad un imprenditore in pensione erano stati promessi guadagni del 100 e addirittura 200 per cento con il trading on line e invece era una truffa che gli è costata 200 mila euro.

Nell'ambito dell'attività generale scoperti, in 17 mesi, 43 evasori totali. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio eseguiti sette interventi, che hanno portato alla denuncia di sette persone. Sul fronte dei reati societari sono stati denunciati 55 soggetti e confiscati beni per oltre 343 mila euro. Nell'ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 14 indagini che hanno portato all'applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 58 milioni di euro. Spicca il sequestro a Ravenna di 149 kg di cocaina nascosti in una motonave dal Brasile, con 4 persone segnalate per traffico internazionale. Il Roan inoltre ha fornito supporto durante alcune emergenze come l’esplosione alla centrale di Bargi e l’alluvione in provincia di Ravenna, impiegando elicotteri, sommozzatori e mezzi navali.