Gdf Rimini: sequestrati sanificanti non in regola per oltre 1 milione di euro

Gdf Rimini: sequestrati sanificanti non in regola per oltre 1 milione di euro.

Nei giorni scorsi, la Guardia di finanza di Cattolica, ha individuato in un’azienda con sede nella provincia di Rimini, operante nel settore della fabbricazione di prodotti chimici, 204.000 flaconi spray riportanti in etichetta la dicitura “sanificante”, in assenza dell'autorizzazione del Ministero della Salute, necessaria per la commercializzazione dei prodotti cosiddetti biocidi.

La vendita avrebbe potuto fruttare circa 1,2 milioni di Euro. I controlli eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno consentito sequestrare i prodotti, di cui una parte rilevante era già stata inserita nella filiera di distribuzione e di denunciare a piede libero il legale rappresentante dell’azienda per il reato di frode in commercio. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di ricostruire l'intera filiera commerciale ed individuare ulteriori eventuali responsabili che, approfittando dell’attuale situazione, mettono in commercio dispositivi di protezione individuale non a norma.



I più letti della settimana: