BILANCIO GdF Rimini: sequestri effettuati per oltre 117 milioni. Numeri in crescita in tutti i comparti Nel giorno del 249° Anniversario della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle di Rimini presentano il resoconto degli ultimi 17 mesi di attività

E' un impegno a tutto campo contro la criminalità, a tutela di cittadini e imprese, quello che anima la Guardia di Finanza di Rimini guidata dal Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Coscarelli. Numeri in crescita in tutti i comparti negli ultimi 17 mesi, superando i livelli pre-Covid. Accertate frodi sui crediti d'imposta agevolati in materia edilizia ed energetica per oltre 440 milioni. Sequestrati crediti inesistenti per 350 milioni. Più di 2800 gli interventi ispettivi di polizia tributaria; 56 gli evasori totali, raddoppiati dal 2022; 106 le persone denunciate per frode fiscale, 1 è finita in manette, e 29 per riciclaggio e auto-riciclaggio per oltre 100 milioni.

Sul fronte degli illeciti in materia di spesa pubblica: 75 denunce; portate alla luce frodi per oltre 8 milioni e mezzo. Qui rientrano anche i controlli sul reddito di cittadinanza: 22 persone denunciate per oltre 450mila euro, tra sussidi indebitamente percepiti e fraudolentemente richiesti ma non riscossi. Registrati danni erariali per 300 milioni. Proposto il sequestro per oltre 62 milioni nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria; per oltre 117 milioni quelli effettuati.

Grandi indagini come “Free Credit” alla ribalta nazionale per i numeri prodotti - (ma anche Cheope, Free Job, Alarico, Fitos21, Turismo Dentale), insieme ad operazioni di servizio più circoscritte ma importanti per l'impatto evidente sulla popolazione. E poi il mondo delle criptovalute, settore in crescita, che racchiude sacche di rischio, e che le Fiamme Gialle stanno approfondendo.



Di assoluto rilievo l'attività del Reparto Operativo Aeronavale illustrata dal Comandante, il Tenente Colonnello Fulvio Furia. Presidio h24 e contrasto ai traffici illeciti via mare: spicca il sequestro a bordo di una nave proveniente dal Brasile di 850 chili di cocaina purissima in collaborazione e supporto al dispositivo aeronavale del Veneto. Individuate inoltre 18 imbarcazioni battenti bandiera estera in possesso di italiani, non dichiarate al fisco. Il reparto volo può contare sul nuovo elicottero AW169M dalle eccezionali prestazioni. Uomini e mezzi che si sono rivelati preziosi nell'assistenza alla Romagna alluvionata: 413 persone soccorse, salvati 42 animali domestici; 46 le missioni aeree con recuperi al verricello, trasporto tecnici e veterinari. 137 le pattuglie impiegate in servizi anti-sciacallaggio.

Nel video l'intervista al Col. Alessandro Coscarelli, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

