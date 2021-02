CATTOLICA Gdf: scoperta frode fiscale per 83.000 euro

Gdf: scoperta frode fiscale per 83.000 euro.

Un imprenditore cinese, di 45 anni, è indagato per frode fiscale e fatture false dalla Guardia di Finanza di Rimini che ha eseguito un sequestro preventivo per 83.000 euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini. L'imprenditore attivo nel settore dell'abbigliamento e della pelletteria, avrebbe emesso fatture false per 150 mila euro. Il sequestro è stato esteso anche ad una azienda, riconducibile alla convivente dell'indagato, ritenuta un prestanome utilizzata per evitare le sanzioni previste per i reati fiscali.

