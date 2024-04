CONTROLLI GdF: scoperti cinque lavoratori in nero in un ristorante di Cattolica Segnalazione anche per personale senza contratto nei mercati di San Giovanni in Marignano e di Morciano

La Tenenza di Cattolica della Guardia di Finanza di Rimini ha accertato l’impiego di 13 lavoratori irregolari, di cui 11 completamente in nero e due “in grigio”, ossia senza che fosse stato comunicato il lavoro intermittente, in sette esercizi commerciali.

In particolare, le operazioni delle Fiamme Gialle hanno interessato un ristorante di Cattolica dove sono stati trovati cinque dipendenti in nero: ricoprivano le figure di pizzaiolo, aiuto cuoco e camerieri. I controlli hanno riguardato anche i mercati ambulanti settimanali di San Giovanni in Marignano e di Morciano di Romagna dove sono stati scoperti lavoratori senza regolare contratto.

Due esercizi hanno subito la sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato lavoratori in nero nella misura superiore al 10% del personale presente all’atto dell’accesso. Complessivamente, sono state comminate sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 128mila euro.

