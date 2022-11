FANO Gdf sequestra beni e denaro per 47mila euro, 9 indagati

Gdf sequestra beni e denaro per 47mila euro, 9 indagati.

La Guardia di finanza di Fano ha eseguito un provvedimento di misura cautelare personale, che dispone il divieto di dimora nei confronti di un indagato per una serie di reati fiscali e fallimentari, nel Comune in cui hanno sede le attività imprenditoriali da lui svolte. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pesaro, hanno accertato il coinvolgimento, diretto ed indiretto, di numerose società e persone fisiche, nel settore tessile di lusso, in un sistema illecito congegnato ad hoc per porre in essere, in maniera reiterata e sistematica, operazioni economiche, finalizzate a svuotare il patrimonio di società decotte, sostanzialmente inattive e destinate al fallimento, a vantaggio di nuove realtà aziendali.

Le investigazioni hanno consentito di individuare l'attore principale delle condotte fraudolente - dominus di tutte le società - e tutti i componenti del sodalizio criminale, costituito tra familiari, consulenti e dipendenti, spesso attivi come meri prestanome, sodalizio che ha realizzato più condotte di bancarotta fraudolenta. dei creditori, realizzando più condotte di bancarotta fraudolenta. Sono stati distratti o dissipati beni per circa 4 milioni di euro e sono state inadempiute obbligazioni tributarie e previdenziali, per le quali è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente, per l'importo di circa 47mila euro, corrispondente alle contribuzioni non versate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: