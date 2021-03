Gdf: tabacchi e prodotti senza licenza, chiusi bar e ingrosso

Un bar e un ingrosso di piante e fiori di Rimini, chiusi dai finanzieri del comando provinciale di Rimini. Ai titolari dei due esercizi è stato notificato dalle fiamme gialle un provvedimento di chiusura temporanea dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bologna, rispettivamente di 26 e di 11 giorni. Nello specifico nel bar, gestito da un cittadino marocchino, venivano venduti della melassa, tabacchi lavorati esteri introdotti in Italia di contrabbando. Nel bar i finanziari ne hanno sequestrato 2,450 chilogrammi. Nel negozio all'ingrosso di piante e fiori, gestito da un cittadino italiano, invece sono stati sequestrati, filtri e cartine per sigarette, venduti senza autorizzazione visto che si tratta di prodotti sottoposti a monopolio.

